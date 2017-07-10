ООН заявила, что окажет помощь иракским властям в восстановлении Мосула

2017-07-10 20:24 | www.trend.az | 5

ООН готова оказать помощь властям Ирака в создании в Мосуле условий для возвращения мирных жителей, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

Генсек ООН назвал освобождение Мосула "значительным шагом в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом".

"ООН готова оказать помощь правительству Ирака в будущих задачах по созданию условий, необходимых для добровольного, безопасного и достойного возвращения перемещенных людей, восстановлении верховенства права в освобожденных областях, предотвращении возобновления насилия, а также способствовать привлечению всех нарушителей к ответственности", - сообщил Дюжаррик.

В минувшее воскресенье бойцы подразделения по борьбе с терроризмом иракской армии подняли государственный флаг на берегу реки Тигр в исторической части Мосула. После этого премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади прибыл в Мосул и поздравил вооруженные силы с победой над ИГ.

Кампания по выдворению ИГ из Мосула, более трех лет удерживаемого боевиками, началась в октябре прошлого года. В июне иракское командование объявило о начале наступления на последние укрепления ИГ в исторической части Мосула. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака.