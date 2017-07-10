Число пострадавших при пожаре в торговом центре в Москве достигло семи человек

2017-07-10 20:28 | www.trend.az | 4

Число пострадавших в результате пожара в торговом центре "РИО" в Москве достигло семи человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

"Количество пострадавших выросло до семи", - сказал собеседник агентства.

Более двух тысяч человек эвакуированы из горящего торгово-развлекательного центра, в здании могут находиться люди, добавили в экстренных службах.

"По предварительной информации, уже эвакуированы более двух тысяч человек, но в торговом центре могут быть люди", - сказал источник.