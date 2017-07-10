Пожару в торговом центре в Москве присвоен четвертый ранг сложности

2017-07-10 20:37 | www.trend.az | 5

Пожару в ТЦ "РИО" на Дмитровском шоссе на северо-востоке Москвы присвоен четвертый ранг сложности, говорится в сообщении столичного главка МЧС, передает РИА Новости.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что посетителей и персонал торгового центра "РИО" эвакуируют после задымления.

По данным ведомства, сообщение о задымлении по адресу: Дмитровское шоссе, дом 163А, корпус 1, поступило в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях в 17.39 мск.

Согласно сообщению экстренных служб при пожаре в торговом центре пострадали восемь человек.