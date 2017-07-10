Члены Международного центра Низами Гянджеви выразили соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

2017-07-10 20:42 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Члены Международного центра Низами Гянджеви - президент Украины в 2005-2010 годах Виктор Ющенко и президент Украины в 1991-1994 годах Леонид Кравчук в понедельник выразили соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Позвольте выразить Вам и Вашему народу нашу незыблемую поддержку в эти тяжелые для Азербайджана дни, когда в Нагорном Карабахе снова гибнут мирные жители, а конфликт опять перерастает в горячую стадию. Такие действия агрессора и его союзников становятся угрозой для всего цивилизованного мира, и мы надеемся, что мировое сообщество продемонстрирует сплоченность и солидарность в надлежащей оценке этих трагических событий.

Нам, украинцам, как никому другому понятна и близка карабахская рана и боль, которую чувствует каждый житель Вашей страны. Как и Азербайджан, Украина всеми силами стремится восстановить свою территориальную целостность, несмотря на все попытки создать на нашей территории очередной замороженный конфликт и анклав. Поэтому для Украины и для нас лично территориальная целостность и независимость Азербайджана всегда были и будут одним из незыблемых постулатов современной геополитики.

Благодаря Вашей мудрой государственной политике, основы которой были заложены Вашим отцом, президентом Гейдаром Алиевым, Азербайджан является примером государства, где мирно сосуществуют религии, культуры, цивилизации, а толерантность и мультикультурализм стали успешной государственной политикой. Такая политика созидания не может не вызывать зависти и противодействия тех стран, которые всеми силами препятствуют сближению Азербайджана с западным, и не только западным, миром.

Уважаемый господин Президент, нам хорошо известно, что развитие событий в сегодняшней ситуации зависит не только от силы и сплоченности азербайджанского народа и азербайджанской армии, но и от четкой позиции других стран.

Мы верим в то, что в скором времени Ваша страна снова обретет возможность контролировать свои территории и границы и восстанавливать территории, оккупированные и разрушенные врагом.

Уважаемый господин Президент, позвольте еще раз выразить огромную благодарность за многолетнее сотрудничество, поддержку и понимание по всем принципиальным для нас вопросам – территориальной целостности, европейского будущего и независимости Украины. Мы также благодарны Вам за возможность принимать активное участие в работе Международного центра Низами Гянджеви.

Позвольте выразить Вам свое уважение и передать наилучшие пожелания процветания и благополучия Вашей прекрасной стране и Вам лично", - говорится в послании.