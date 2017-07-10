Hakkari'de terör saldırısı: 1 şehit, 2 yaralı
2017-07-10 20:53 | www.trend.az | 1
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çukurca ilçesindeki 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Orman Hudut Tabur Komutanlığına PKK'lı teröristlerce havan saldırısı gerçekleştirildi.
Saldırıda bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bölgede teröristlere yönelik geniş çaplı operasyon devam ediyor.
Saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Harun Arvas'ın (22) Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Molla Arap Mahallesi'nde ikamet eden babası Abdurrahman Arvas'a acı haberi askeri yetkililer verdi.
Kaynak: AA