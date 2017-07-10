Bursa'da boya fabrikasında yangın

2017-07-10 20:56 | www.trend.az | 1

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bir boya fabrikasında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yaylacık Mahallesi'ndeki boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü arazözü ile bir helikopter de destek veriyor.

Ekipler, alevlerin, civardaki iki eve ve bir otomobile sıçraması üzerine kısa süredeki bu yangınları söndürdü. Çevredeki evlerde ikamet eden mahalle sakinleri, tahliye edildi.

Söndürme çalışmalarını yürüten ve dumandan etkilenen itfaiye erlerinden 3'ü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen bazı erlere de olay yerinde müdahale edildi.

Çevredeki birçok ağacın zarar gördüğü yangının, civardaki ormanlık alana sıçramaması için çaba harcanıyor.

Yangın esnasında patlamalar meydana gelmesi nedeniyle vatandaşlar, olay yerinden uzaklaştırılıyor.

Yangının devam ettiği fabrikada, kimyasal madde bulunduğu için söndürülmesinin güç olduğu ifade edildi.

Bu arada olay yerine gelen fabrika sahibi Ahmet A. ile fabrikanın bulunduğu arsayı ona kiralayan aile üyeleri arasında arbede yaşandı.

Aile üyeleri, 9 aydır kira ödenmediğini ileri sürerek, "Hak yersen olacağı buydu" diyerek, fabrika sahibine tepki gösterdi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis ekipleri, olayı güçlükle yatıştırdı.

Fabrika sahibine sözlü ve fiili saldırıda bulunduğu belirtilen bir kişi, gözaltına alındı.

Öte yandan Bursa Valisi İzzettin Küçük, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Küçük, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, herhangi bir yaralı ve can kaybı olmamasının tek teselli olduğunu söyledi.

Fabrika sahibine geçmiş olsun dileklerini ileten Küçük, "Yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ni̇lüfer Beledi̇yesi̇, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, 150'ye yakın personelle anında müdahale etti. Kısa zamanda yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni, soğutma çalışmalarından sonra belli olacak." dedi.

Birkan da "İçeride kimyasal olması nedeniyle yangının kontrol altına alınması güçleşiyor. Yangına 15 itfaiye aracı ve arazözle müdahale edilse de boya ve tiner nedeniyle yangın halen devam ediyor. Birkaç itfaiye eri dumandan etkilendi. Allah'a şükür can kaybı yok." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA