Состоялся пресс показ мультфильма «Подводная эра» – ФОТО

2017-07-10 21:04 | www.oxu.az | 4

В кинотеатре премиум класса «CinemaPlus 28 Mall» прошел пресс показ увлекательного и смешного анимационного фильма об обитателях морских глубин «Подводная эра» с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленном на студии «Cinemazadeh» в 2017 году.

Как передает Oxu.Az, главный редактор дубляжа Хатаи Али, продюсер Турал Асадов, звукорежиссер Орхан Гасанли, мастеринг Азад Велиев, перевод Хумар Гулузаде, Пост-продакшн супервайзер Вугар Исламзаде, директор Джафар Ахундзаде.

Анимационный фильм дублировали Мири Юсиф, Севда Алекперзаде, Джин, Самира Эфенди, Ульфат Башир, Рагим Рагимов, Эльнур Гусейнов, Азер Айдемир, Назакет Мамедли, Ровшан Мамедли, Турал Асадов, Саид Мамедов, Самира Джаззи и Мушфиг Мирзоев.

Режиссером анимационной семейной комедии является Джулио Сото Гарпид.

Короткое описание: К 2100 году люди покинули нашу планету. Но в глубокой впадине на самом дне океана продолжает жить колония удивительных морских существ. Среди них любопытный глубоководный осьминожек Дип и двое его друзей — пугливый удильщик Иво и импульсивная креветка Элис. Однако, когда их дому угрожает опасность, мудрый дедушка Дипа, гигантский осьминог Кракен, отправляет их за помощью на другой конец океана. Друзей и присоединившуюся к ним стеснительную мурену Мойру ждет целое море опасных и невероятных приключений…

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С.Б.

