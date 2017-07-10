В Турции в результате обстрела боевиков РПК погиб военнослужащий, двое ранены

2017-07-10 20:54 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В районе Чукурджа турецкой провинции Хаккари боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) обстреляли из минометов пограничную заставу, находящуюся в подчинении Хаккарийской горной бригады, сообщают в понедельник турецкие СМИ со ссылкой на сообщение властей провинции.

В результате обстрела погиб один военнослужащий, еще двое были ранены. Раненые солдаты были госпитализированы в государственную больницу Хаккари.

В регионе начата крупномасштабная операция против террористов.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)