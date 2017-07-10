Число пострадавших при пожаре в торговом центре в Москве достигло 14 человек (Обновлено)

2017-07-10 21:02 | www.trend.az | 4

21:02 (GMT+4) Девять из 14 человек, пострадавших в результате пожара в ТЦ "РИО" в Москве, госпитализированы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Госпитализированы девять человек, в том числе ребенок", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в столичном департаменте по делам Гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, на место пожара вылетел вертолет Московского авиационного центра, он эвакуировал двух пострадавших в НИИ Склифосовского. В свою очередь источник в экстренных службах сообщил, что вертолет вернется на место происшествия после госпитализации для дальнейшего оказания помощи пострадавшим.

В экстренных службах также сообщили, что всего из горящего торгово-развлекательного центра эвакуированы более двух тысяч человек. Сейчас идет эвакуация людей, находящихся на втором этаже здания.

"Все свободные звенья газодымозащитной службы привлечены к спасению людей со второго этажа, для них организованы пути эвакуации", - сказал собеседник агентства.

Газодымозащитная служба проводит обследование всех помещений торгово-развлекательного комплекса.

По данным источника в экстренных службах, пожар произошел на втором этаже, возможно, не сработала система дымоудаления, из-за этого возникло плотное задымление. По словам источника, горит текстильная продукция, силы пожарных брошены на эвакуацию людей. На месте происшествия работают почти 20 пожарно-спасательных подразделений. Пожару присвоен второй, повышенный уровень сложности.

20:28 (GMT+4) Число пострадавших в результате пожара в торговом центре "РИО" в Москве достигло семи человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

"Количество пострадавших выросло до семи", - сказал собеседник агентства.

Более двух тысяч человек эвакуированы из горящего торгово-развлекательного центра, в здании могут находиться люди, добавили в экстренных службах.

"По предварительной информации, уже эвакуированы более двух тысяч человек, но в торговом центре могут быть люди", - сказал источник.