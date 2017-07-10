Кремль прокомментировал провокацию армян в селе Алханлы

2017-07-10 21:17 | www.oxu.az | 4

Официальный Кремль выразил отношение по поводу обстрела армянскими формированиями села Алханлы Физулинского района, в результате которого погибли, включая малолетнего ребенка два человека, еще один получил ранения.

Как передает Oxu.Az, в комментарии московскому корреспонденту АПА пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал:

«Мы призываем все стороны к сдержанности и соблюдению имеющихся договоренностей».

Отметим, что со схожим заявлением на днях выступила и пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, призвав стороны конфликта принять все необходимые меры для стабилизации ситуации.

С.Б.

