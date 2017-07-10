Премьер Ирака официально объявил о победе над ИГ в Мосуле

2017-07-10 21:28 | www.apa.az | 4

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади формально объявил о победе над террористами «Исламского государства» в Мосуле и об освобождении города от боевиков.

Как передает АПА, об этом сообщает Reuters.

«Я объявляю о конце, провале и крахе террористического «государства» лжи и о победе над терроризмом», - заявил аль-Абади, выступая на государственном телеканале.

Ранее сообщалось, что иракский премьер прибыл в Мосул и объявил об освобождении города от ИГ, поздравив иракских военнослужащих с победой.