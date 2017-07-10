Сильный пожар в ТЦ в Москве, десятки пострадавших

2017-07-10 21:34 | www.oxu.az | 4

В результате пожара в торговом центре «РИО» на Дмитровском шоссе в Москве пострадали более 20 человек, в том числе по меньшей мере двое детей.

Как передает Oxu.Az, по информации источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, площадь пожара составила 50 квадратных метров.

«Из-за того, что очаг загорания находился в текстильном магазине, образовалась много дыма, и всем госпитализированным врачи ставят диагноз "отравление продуктами горения". Тяжелых пострадавших пока нет — эвакуация была проведена своевременно. На месте происшествия уже приступила к работе следственно-оперативная группа, однако решения о возбуждении уголовного дела пока нет», — рассказал собеседник агентства.

C.Б.

