Четверо из пяти пострадавших сотрудников SOCAR выписаны из больницы

2017-07-10 21:40 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Четверо из пяти сотрудников Управления геофизики и геологии Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR, пострадавших при проведении сейсморазведочных работ, выписаны из больницы и отпущены домой.

Об этом Trend в понедельник сообщил главврач Клинического медицинского центра, в который были госпитализированы сотрудники компании, Адалет Дадашов.

По его словам, Гусейнов Мурвет Гусейн оглу, 1986 года рождения, Тарвердиев Самир Гамид оглу, 1985 года рождения, Гулиев Заур Бахрам оглу, 1984 года рождения, и Пашаев Бахруз Рафиг, 1986 года рождения, были отпущены домой на амбулаторное лечение в связи с нормализацией их состояния здоровья.

Прооперированный в связи с дифрагмальной грыжей Алиев Рагиф Рафиг оглу, 1979 года рождения, в настоящее время находится на стационарном лечении.

28 июня сотрудники Управления геофизики и геологии SOCAR при проведении сейсморазведочных работ в НГДУ имени Н.Нариманова на лодке "Арья 141" Каспийского морского пароходства Азербайджана, потеряв управление, столкнулись с одним из оснований площадки № 34. Об этом сообщил официальный сайт SOCAR.

В результате инцидента пятеро из семи находившихся на борту сотрудников компании получили ранения различной степени тяжести.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев)