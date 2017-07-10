Президент Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанское сотрудничество, взаимодействие в энергетическом секторе позволило реализовать многие важные стратегические проекты (версия 2)

2017-07-10 21:45 | www.trend.az | 4

СТАМБУЛ /Trend/ - Турецко-азербайджанское сотрудничество, взаимодействие в энергетическом секторе позволило реализовать многие важные стратегические проекты, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в понедельник на XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле.

"Мой дорогой брат, уважаемый Президент Реджеп Тайип Эрдоган. Уважаемые дамы и господа. Очень рад вновь находиться на братской земле Турции. Пользуясь случаем, желаю братскому турецкому народу мира, благосостояния и прогресса. Благодарю Президента Эрдогана за приглашение на этот конгресс. Я также признателен за оказанное мне гостеприимство.

Турция сегодня - большая сила в мировом масштабе. Турции принадлежит решающее слово по многим вопросам мировой повестки дня. Все эти успехи были достигнуты под лидерством моего брата Президента Эрдогана. Сегодня Турция успешно, стремительно развивается. Под лидерством Президента Эрдогана Турция прошла большой и славный путь. Свидетельством этого является нынешний форум. С усилением Турции становимся сильнее и мы, радуемся этому. Пользуясь случаем, передаю братскому турецкому народу сердечные приветствия от всех азербайджанских братьев и сестер", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Турция и Азербайджан находятся рядом друг с другом во всех вопросах.

"Наше сотрудничество является многосторонним и охватывает все вопросы. В том числе турецко-азербайджанское сотрудничество, взаимодействие в энергетическом секторе позволило реализовать многие важные стратегические проекты. Среди них хочу особо отметить нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и проект TANAP. Эти проекты перекроили энергетическую карту не только нашего региона, но и всего мира", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана напомнил, что Азербайджан - древний нефтяной край.

"На самом деле, мы считаем, что Азербайджан является родиной нефти, так как в 1846 году именно в Азербайджане, Баку нефть впервые была добыта промышленным способом. Спустя сто лет после этого – в середине ХХ века вновь впервые в мире нефть была добыта в море азербайджанскими нефтяниками в азербайджанском секторе Каспийского моря. Однако в то время Азербайджан не был независимым, и мы не могли полностью пользоваться своими природными ресурсами. Только в период независимости азербайджанский народ стал хозяином своей судьбы, своих природных ресурсов. В годы независимости эти природные богатства стали служить развитию нашей страны, улучшению благосостояния народа", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в первые годы независимости - в 1994 году Азербайджан впервые открыл углеводородные месторождения в Каспийском море иностранным инвесторам.

"С 1994 года в нефтяную промышленность Азербайджана стали вкладываться крупные инвестиции. Одновременно 1994 год является знаменательной датой потому, что именно в том году был подписан "Контракт века". Этот контракт играет основную роль в заполнении нефтью трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. После этого в Азербайджане было открыто богатое газовое месторождение "Шахдениз". Объем запасов газа в этом месторождении составляет 1,2 триллиона кубометров. Это – одно из крупнейших в мировом масштабе месторождений газа, составляющее сегодня основу ресурсной базы Южного газового коридора. Таким образом, на современном этапе Азербайджан стал страной – производителем и экспортером нефти и газа. Для выхода на мировые рынки нашей стране необходимо было построить нефте- и газопроводы, так как мы не имеем прямого выхода на мировые рынки. С этой целью в 2006 году был сдан в эксплуатацию нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, а в 2007 году – газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. За несколько лет до этого был построен нефтепровод Баку-Супса, соединяющий Каспийское море с Черным. Таким образом, была создана достаточно крупная сеть для поставок природных ресурсов Азербайджана на мировые рынки. В 2006 году мы вместе с моим братом Президентом Эрдоганом участвовали в открытии нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и уже тогда думали о дальнейших планах, проводили обмен мнениями. С того дня по настоящее время все наши планы успешно реализуются. Сегодня мы работаем над таким мегапроектом, как Южный газовый коридор, его фундамент также был заложен в Турции, в этом прекрасном городе Стамбул. В 2012 году мы подписали с моим братом Президентом Эрдоганом контракт о проекте TANAP, являющемся основой Южного газового коридора. Именно после этого начались работы во всех остальных направлениях. Сегодня проект "Южный газовый коридор" успешно реализуется", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что этот проект состоит из четырех частей.

"Первая часть – газовое месторождение "Шахдениз", реализация проекта "Шахдениз 2" там уже достигла 93 процентов, в ближайшие месяцы она завершится полностью. Вторая часть - Южнокавказский газопровод, соединяющий Азербайджан с Грузией. Там тоже работы завершились на 87 процентов. Третья и самая основная часть – газопровод TANAP. Уровень завершения здесь составляет 77 процентов, в следующем году мы отметим реализацию данного проекта. Наконец, четвертая часть – ТАР - Трансадриатический трубопровод. Реализация здесь находится на уровне 44 процентов. Все эти четыре важных проекта составляют Южный газовый коридор. Для реализации данного проекта требуются инвестиции на сумму 40 миллиардов долларов, значительная часть которых уже вложена", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, подтвержденные запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубометров.

"В предстоящие десятилетия азербайджанский газ будет обеспечивать потребности стран как региона, так и Европы. В реализации проекта "Южный газовый коридор" участвуют семь стран: Азербайджан, Грузия, Турция, Болгария, Греция, Албания, Италия. Еще три балканские страны могут в дальнейшем присоединиться к Южному газовому коридору. В этом направлении также проводится соответствующая работа. То есть мы расширяем, в будущем можем еще более расширить географию данного проекта, так как это – инициатива, приносящая пользу всем странам. Реализация данного проекта свидетельствует о том, что все участвующие в ней страны и компании получают доход. Мы создали такой прекрасный формат сотрудничества, что и производители, то есть Азербайджан, и транзитные страны, и потребители работают здесь на основе общих интересов. Именно этот баланс интересов привел к успешной реализации данного крупного проекта, так как здесь достаточно много и технических, и финансовых, и экономических, и политических вопросов. Уже сегодня можно сказать, что проект "Южный газовый коридор" будет успешно реализован, и Азербайджан на протяжении многих лет будет обеспечивать природным газом страны как региона, так и Европы", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что сегодня газовый фактор является основным условием, обеспечивающим энергетическую безопасность в мире..

"С этой точки зрения Азербайджан вносит вклад в обеспечение энергетической безопасности. Одновременно азербайджанский газ является единственным новым источником газа, который будет транспортироваться в Европу, так как все остальные источники уже задействованы. Уже выявлен новый источник. Эти газовые ресурсы будут поставляться на европейские рынки по новой линии. То есть наше преимущество заключается в том, что здесь есть оба фактора. Это – очень серьезный шаг в области энергетической диверсификации", - сказал глава государства.

По словам Президента Ильхама Алиева, Азербайджан осознает свою ответственность.

"Мы хорошо понимаем, что проекты, реализуемые со странами-партнерами, обеспечат энергетический баланс и энергетическую безопасность многих стран, помогут им. Надеюсь, что, принимая на себя эту ответственность, мы показываем хорошие результаты. В центре внимания на этом Конгрессе, конечно, находятся вопросы нефти и газа. Завершая свое выступление, хочу коснуться еще одного вопроса. Обычно небогатые нефтью страны думают: хорошо бы, чтобы и у нас была нефть, и мы могли пользоваться ею. Однако я могу сказать, что нефть может принести пользу, а может и создать проблему, головную боль. Смотря, как ты ею пользуешься. Мы в Азербайджане стремились и, считаю, добились превращения "черного золота" в человеческий капитал. Полученные от нефти доходы мы, в первую очередь, храним очень прозрачно", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев добавил, что Государственный нефтяной фонд Азербайджана является одним из самых прозрачных среди существующих в мире нефтяных фондов, он удостоен премии Организации Объединенных Наций.

"То есть главное условие заключается именно в этом – полная прозрачность. До общественности регулярно доводится информация о средствах, накопленных в нашем нефтяном фонде. Второй вопрос связан с правильным использованием доходов от нефти. Полученные от нефти доходы мы, в первую очередь, направили на инфраструктурные проекты. Сегодня мы экспортируем не только нефть, газ, но и энергию, вырабатываемую десятками электростанций, построенных нами в последние годы. Мы вложили крупные средства в социальные инфраструктурные проекты - в строительство школ, больниц. Идет очень серьезная борьба с бедностью. На самом деле, в нефтяном секторе невозможно создать много рабочих мест. Но, несмотря на это, мы, направив полученные от нефти доходы в другие сектора, смогли снизить уровень бедности, безработицы, который сегодня составляет примерно 5-6 процентов. То есть, правильная политика и правильно предпринятые шаги могут позволить получить пользу от нефти, в то же время это богатство может создать для стран проблему. Считаю опыт Азербайджана успешным. В нашу страну вкладываются также крупные иностранные инвестиции. В свою очередь, и мы вкладываем инвестиции в зарубежные страны. Здесь на первом месте тоже находится братская Турция. На сегодняшний день в энергетический сектор Турции вложены инвестиции на сумму 10 миллиардов долларов. В предстоящие годы эта цифра увеличится примерно вдвое. Словом, дорогие друзья, сегодня, когда мы говорим об энергетической безопасности, конечно, на память приходят реализованные проекты. Хочу еще раз вернуться к началу выступления. Турецко-азербайджанское единство, дружба, братство определяют интересы, успешное будущее не только двух стран. Они имеют огромное влияние на регион. Это приносит региону стабильность, благосостояние, служит созданию новых рабочих мест, усиливает меры безопасности и открывает двери для широкого сотрудничества. Мой дорогой брат, еще раз хочу выразить Вам признательность за приглашение и оказанное мне гостеприимство. Желаю успехов работе Конгресса. Спасибо", - сказал в заключение Президент Ильхам Алиев.