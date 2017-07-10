На нефтехимическом заводе в Египте произошел взрыв
2017-07-10 22:31 | www.apa.az | 5
Более 40 человек получили ранения и ожоги в результате взрыва и пожара, возникшего в понедельник на крупном нефтехимическом заводе близ египетского города Александрия.
Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, семеро из них находятся в тяжелом состоянии.
По имеющейся информации, взрыв произошел в одном из производственных помещений завода, принадлежащего нефтехимической компании SIDPEC. Причиной стала утечка газа.
К настоящему времени очаг возгорания удалось локализовать.