На нефтехимическом заводе в Египте произошел взрыв

2017-07-10 22:31 | www.apa.az | 5

Более 40 человек получили ранения и ожоги в результате взрыва и пожара, возникшего в понедельник на крупном нефтехимическом заводе близ египетского города Александрия.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, семеро из них находятся в тяжелом состоянии.

По имеющейся информации, взрыв произошел в одном из производственных помещений завода, принадлежащего нефтехимической компании SIDPEC. Причиной стала утечка газа.

К настоящему времени очаг возгорания удалось локализовать.