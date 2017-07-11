Турция договорилась с "Газпромом" по финансированию "Турецкого потока"

2017-07-11 00:14 | www.apa.az | 7

Турция достигла договоренности с "Газпромом" по финансированию "Турецкого потока" на ее территории.

Как передает АПА, об этом РИА Новости сообщил генеральный директор турецкой государственной трубопроводной компании Вotas Бурхан Озджан в Стамбуле на полях 22-го Всемирного нефтяного конгресса в понедельник.

«Мы уже договорились с ними по этому вопросу. Однако я не могу раскрыть цифры — в каком процентом отношении мы будем это делать», - сказал собеседник агентства. По его словам, процесс получения разрешений на вторую ветку "Турецкого потока" продолжается в положительном ключе.

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства которого является South Stream Transport. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.