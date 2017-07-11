Количество пострадавших при пожаре в московском торговом центре достигло 18 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-07-11 01:03 | www.apa.az | 4

Крупный пожар на площади 1 тыс. кв. метров в здании торгового центра "РИО на северо-востоке Москвы, потушен.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, по последним данным, в результате пожара пострадали 18 человек, 14 из них госпитализированы, некоторые - в тяжелом состоянии.

Отмечается, что возгорание произошло на минус первом этаже торгового центра - в текстильном магазине, где загорелись товары народного потребления.

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23:07

Пожар, произошедший в торговом центре "РИО" в Москве, полностью потушен.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"На данный момент пожар полностью потушен", - сказал Бирюков.

По его словам, в результате пожара были госпитализированы 14 человек, четверо из которых - в тяжелом состоянии. В настоящий момент они доставлены в медучреждения вертолетами.