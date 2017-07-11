"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании контракта с Лукаку
2017-07-11 01:43 | www.apa.az | 5
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку.
Как сообщает АПА со ссылкой на “championat.com”, бельгийский футболист подписал контракт, рассчитанный на пять лет, информирует официальный сайт манкунианцев.
Также в соглашении предусмотрена возможность пролонгации ещё на один сезон.
По неофициальной информации, сумма трансфера составила £ 75 млн (около € 85 млн).
Лукаку в минувшем сезоне провёл 39 матчей за «Эвертон», в которых отличился 26 раз и отдал 7 результативных передач. 24-летний футболист сборной Бельгии выступал за «ирисок» с 2013 года.