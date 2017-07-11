В результате тяжелого ДТП в Сабирабаде пострадали 4 человека

2017-07-11 02:38 | www.apa.az | 4

В Сабирабадском районе, на территории села Сарханбейли произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Миль-Муганское бюро АПА, при столкновении автомобиля марки ВАЗ 2107 с мотоциклом ранения получили 4 человека, состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.

Трое из них – жители села Сарханбейли Алиев Рамин Амрах оглу (1977 г.р.), Алиев Рашад Тагат оглу (1986 г.р.), а также Мамедов Турал Камиль оглу (1987 г.р.) помещены в больницу города Ширван. Состояние помещенного в реанимационное отделение Р.Алиева оценивается как тяжелое. Четвертому пострадавшему, Абдуллаеву Вюсалу Тапдыг оглу (1980 г.р.), помещенному в ЦРБ Сальянского района, грозит ампутация ноги.

По факту ведется расследование.