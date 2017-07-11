Девушки разбились во время трансляции на Facebook – ВИДЕО

2017-07-11 00:08 | www.oxu.az | 5

Две жительницы Чехии попали в ДТП во время прямого эфира в Facebook, в результате чего одна из них погибла.

Как передает Oxu.Az, видео аварии опубликовано на YouTube.

На записи видно, как девушки едут на высокой скорости и смеются. В момент аварии девушка вскрикивает и роняет телефон, однако съемка продолжается.



Как сообщает The Mirror, трансляцию вела Николь Барабасова, в то время как за рулем находилась ее подруга. Девушки направлялись в населенный пункт Обрнице и врезались в шумоизоляционную стену у дороги на скорости 120 километров в час.

По данным издания, пассажирка скончалась на месте, а водитель была госпитализирована с тяжелыми травмами головы.

С.Б.

