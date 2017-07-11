В Венесуэле в результате протестов пострадали девять гвардейцев

2017-07-11 03:36 | www.apa.az | 5

В Венесуэле в результате протестов пострадали девять сотрудников национальной гвардии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр связи и информации Венесуэлы Эрнесто Вильегас.

"Семеро гвардейцев ранены в результате атаки с использованием взрывчатки в Альтамире и еще двое получили пулевые ранения в Ла-Таоне и Сан-Антонио", — написал Вильегас в своем микроблоге в Twitter.

В то же время депутат Анхель Альварес Хиль сообщил об убийстве в ходе протестов несовершеннолетнего подростка. Портал Nacional отмечает, что речь идет о 16-летнем Рубене Гонсалесе Хименесе, погибшем от огнестрельного ранения в Валенсии (штат Карабобо).

В Венесуэле уже более трех месяцев идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания. По последним данным, жертвами протестов стали уже 93 человека.