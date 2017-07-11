В США тинейджер за неделю выиграла в две лотереи

2017-07-11 01:01 | www.oxu.az | 3

В американском штате Калифорния 19-летняя Роза Домингес (Rosa Dominguez) дважды выиграла джекпот в лотерею за одну неделю.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает в понедельник, 10 июля, телеканал WKMG Orlando.

Первый билет, за который Домингес получила 555 тысяч долларов, девушка приобрела заправочной станции в округе Сан-Луис-Обиспо. Через несколько дней американка заехала на одну из станций в округе Монтерей, где также поучаствовала в розыгрыше. На этот раз ей удалось получить 100 тысяч долларов.

По информации телеканала, на полученные средства Домингес планирует купить для себя новый автомобиль.

C.Б.

