Россия может выслать 30 американских дипломатов

2017-07-11 02:05 | www.oxu.az | 5

Москва планирует выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на несколько объектов собственности США в РФ.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет во вторник газета «Известия» со ссылкой на осведомленный источник в МИД РФ.

Как отмечает издание, к таким мерам российскую сторону подтолкнуло решение Вашингтона не возвращать посольскую собственность, находящуюся под арестом с декабря 2016 года. Этот вопрос также остался нерешенным по итогам прошедшей первой встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

«Известия» пишут, что после прошедших переговоров лидеров двух стран на саммите G20, где тема дипсобственности также поднималась, стало ясно, что США не предоставили какого-либо плана по урегулированию сложившегося кризиса. В этих условиях, отмечают источники издания, РФ вынуждена ответить зеркально — выслать порядка 30 работающих в России американских дипломатов и ввести ответные санкции в отношении собственности США в РФ. При этом в Москве отмечают, что не хотели бы принимать подобные меры, но оставить без ответа враждебные действия Вашингтона также не могут, пишет газета.

С.Б.

