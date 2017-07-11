Турция договорилась с «Газпромом» по «Турецкому потоку»

2017-07-11 03:00 | www.oxu.az | 5

Гендиректор турецкой госкомпании Вotas Бурхан Озджан заявил, что Турция достигла договоренности с «Газпромом» по финансированию «Турецкого потока» на ее территории, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА «Новости».

«Мы уже договорились с ними по этому вопросу. Однако я не могу раскрыть цифры — в каком процентом отношении мы будем это делать», — сказал он.

По словам Озджана, «процесс получения разрешений на вторую ветку «Турецкого потока» продолжается в положительном ключе, никаких подводных камней в нем нет».

Он добавил, что вывод газопровода на сушу будет осуществлен в европейской части Турции, во Фракии в районе Кыйыкёй.

«Однако будет ли выход именно в этом населенном пункте или где-то поблизости, сейчас сказать нельзя», — пояснил глава компании.

С.Б.

