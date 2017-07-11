АМИ Trend посетили представители масс-медиа Ирана (ФОТО)

2017-07-11 00:59 | www.trend.az | 5

БАКУ/ Trend/ - Находящаяся в Азербайджане с визитом делегация в составе специалистов сферы масс-медиа Ирана в понедельник утром побывала в Агентстве международной информации (АМИ) Trend.

После ознакомления с агентством, с делегацией был проведен обмен мнениями на такие темы, как развитие медиа в Азербайджане, достигнутые в последние годы в этой сфере успехи, журналистский профессионализм.

Выступивший на встрече председатель Совета печати Азербайджана, депутат Афлатун Амашов проинформировал делегацию о ситуации в сфере медиа в Азербайджане, достигнутых успехах.

Амашов сказал, что в сфере медиа в Азербайджане есть большие подвижки, подчеркнув, что в стране придается большое значение свободе слова, независимости мышления.

Председатель Совета печати сообщил, что шестого апреля 1998 года в Азербайджане была упразднена цензура.

"Впервые на пространстве СНГ цензура была упразднена в Азербайджане. В 2000 году было ликвидировано министерство печати и информации, которому подчинялись медиа-структуры страны, и они приступили к независимой деятельности. В 2003 году был создан Совет печати. Совет печати контролирует соблюдение этических норм в прессе", - сказал Амашов.

Амашов добавил, что в 2009 году был создан Фонд государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджана.

"Фонд оказывает поддержку медиа-структурам, осуществляет проекты, направленные на изучение проблем меди Азербайджана, улучшение социального благосостояния журналистов", - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день в некоторых странах СНГ все еще сохраняется цензура в прессе, что мешает развитию медиа в этих странах.

Генеральный директор АМИ Trend Ильгар Гусейнов поприветствовав делегацию, подробно проинформировал гостей об агентстве и его деятельности.

Выступивший на встрече заместитель министра культуры и исламской ориентации Ирана по делам печати Хусейн Интизами, в свою очередь, сказал, что по инициативе председателя Совета печати Азербайджана АМИ Trend стал первым агентством, которое посетила делегация.

"Мы посетим несколько медиа-структур. Так как председатель Совета печати Афлатун Амашов посоветовал нам в первую очередь посетить АМИ Trend, мы поняли, что эта структура играет важную роль в сфере медиа страны. АМИ Trend известно в мире преимущественно как агентство, придающее большое значение сфере энергетики. Также мы осведомлены о сотрудничестве этой структуры с государственным информационным агентством Ирана İRNA и агентством Mehr. Наряду с тем, что это сотрудничество способствует развитию сотрудничеству между медиа двух стран в целом, оно также служит укреплению дружбы между Ираном и Азербайджаном. Мы бы хотели, чтобы АМИ Trend сотрудничало и с другими известными информационными агентствами Ирана", - сказал Интизами.

Замминистра также отметил, что в провинциях Ирана, население которых преимущественно состоит из азербайджанцев, печатаются издания на азербайджанском языке.

"Если между медиа двух стран будет существовать хорошее сотрудничество, это будет способствовать и укреплению отношений между нашими народами. Потому что иранский и азербайджанский народ имеют общую культуру", - сказал замминистра.

Отметим, что в состав иранской делегации помимо Хусейна Интизами входят также член Совета планирования по делам печати министерства культуры и исламской ориентации Ирана Гамидрза Асефи, генеральный директор по работе с иностранными СМИ Мухаммед Джафар Сафи, главный редактор иранского агентства Khabar online Джавад Мехаджер, член правления иранской организации «Нашравран» Сейид Джафар Хашеми и заместитель руководителя управления медиа и общей политики министерства иностранных дел Ирана Хамид Ахмеди.

(Текст: Талех Агавердиев)