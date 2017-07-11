В Венесуэле застрелили кандидата в члены учредительного собрания

2017-07-11 06:17 | www.apa.az | 7

Один из кандидатов в члены национального учредительного собрания Венесуэлы застрелен в понедельник в штате Арагуа.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, Хосе Ривас Арангурен был убит прямо во время митинга на футбольном поле в городе Маракай. Неизвестный преступник подошел к нему во время мероприятия и открыл огонь, после чего скрылся. Причины нападения пока не установлены.

Выборы в учредительное собрание запланированы на 30 июля. Собрание должно заняться реформированием конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве учредительного собрания должно приниматься не решением президента, а на референдуме.