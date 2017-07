Konfederasiyalar Kubokunda vurulan ən yaxşı qolun müəllifi bəlli oldu (VİDEO)

2017-07-11 05:47 | www.trend.az | 2

Bakı. Trend:

Futbol üzrə Meksika yığmasının oyunçusu Mark Fabianın yarımfinal mərhələsində Almaniya yığmasına vurduğu qol Konfederasiyalar Kubokunun ən yaxşı qolu seçilib.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə FİFA-nın rəsmi saytında deyilir.

Ən yaxşı qol nominasiyasının ilk beşliyində Mark Fabianonun qolundan başqa, Raul Ximenesin (Meksika), Ande Silvanın (Portuqaliya), Kerem Demirbayın (Almaniya) və Andre-Frank Zambo Anqissin (Kamerun) qollarıda yer alıblar.