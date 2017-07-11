В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более 14 тысяч человек

2017-07-11 01:10 | www.trend.az | 5

Более 14 тысяч человек эвакуированы в канадской провинции Британская Колумбия из-за лесных пожаров, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал CTV.

Ранее сообщалось, что свои дома из-за пожаров были вынуждены покинуть более 10 тысяч жителей провинции. По данным главы района Карибу Ала Ричмонда, причиной распространения огня послужила смена направления ветра.

По данным телеканала, распространение пожаров достигло критического уровня.

Всего в провинции бушует 231 пожар. Жителям провинции будет предоставлена финансовая помощь, сообщает телеканал.