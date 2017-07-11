Итальянские СМИ о провокации армян, совершенной в Физулинском районе Азербайджана

2017-07-11 02:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Обстрел вооруженными силами Армении села Алханлы Физулинского района Азербайджана и совершенные ими преступления против мирного населения были широко освещены в итальянской прессе.

Итальянское информационное агентство Agenzia Nova регулярно распространяло новости по данной теме. В распространяемой информации находили свое отражение заявления министерства иностранных дел и министерства обороны Азербайджана, председателя межпарламентской группы дружбы Италия-Азербайджан сенатора Серджио Дивина касательно произошедшего.

В одной из влиятельных газет Италии L’Opinione была опубликована статья "Минометный снаряд, выпущенный Арменией, убил гражданских лиц в Азербайджане" журналиста-исследователя Доменико Летициа о последней провокации армян в отношении Азербайджана и убийства мирных граждан. В статье нашли свое отражение заявления, осуждающие преступления ВС Армении, совершенные против мирного населения Азербайджана, а также заявления членов парламента Италии -депутатов Кристины Баргеро и Халида Чауки, сенаторов Вито Петрочелли и Сержио Дивины, осуждающие захватническую политику Армении. В статье под названием "Азербайджан, Нагорный Карабах: Миномет убивает двух гражданских лиц - одну пожилую женщину и одного ребенка", опубликованной на аналитическом портале Notizie Geopolitiche, также говорится о произошедших событиях.

В газетах L’Unita и Mondo Democratico, связанных с правящей Демократической партией Италии были опубликованы статьи под заголовком "Нагорный Карабах: опасное пробуждение "замороженного конфликта"" и "Нагорный Карабах: забытый конфликт. С 1994 года, до одного миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев ждут возвращения в свои дома". В статьях говорится об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, причинах возникновения конфликта, агрессии Армении в отношении Азербайджана, преступлениях, совершенных против гражданского населения и позиции международного сообщества.

Помимо этого в печатной версии ежедневной газеты İl Roma Италии была опубликована статья журналиста-исследователя Доменико Летиции. "Агрессия Армении против азербайджанского мирного населения". В статье говорится об осуждении членами различных партий парламента Италии - депутатов Кристины Баргеро и Халида Чауки (Демократическая партия), сенаторов Вито Петрочелли (Партия - движение пяти звезд), Марио Ризотти (Итальянская партия Вперед), Серджио Дивины (партия Северной лиги) армянской агрессии. В статье также опубликовано заявление посла Азербайджана в Италии Мамеда Ахмедзаде о произошедшем.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.