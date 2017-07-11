Число погибших при крушении военного самолета в США возросло до 16 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-07-11 07:05 | www.apa.az | 5

В результате крушения военного самолета в американском штате Миссисипи, по последним данным, погибли 16 человек.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, отмечается, что самолет был загружен боеприпасами, поэтому работникам экстренных служб приходится держаться подальше.

Ранее сообщалось, что на месте крушения самолета в Миссисипи были обнаружены четыре тела.

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04:25

Не менее четырех человек погибли в результате крушения американского военно-транспортного самолета С-130 в штате Миссисипи.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Mississippi News Now.

По данным телеканала, на борту самолета находились восемь человек.

Сообщается, что на месте крушения в поле работают пожарные.