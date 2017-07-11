Состоялся очередной тренинг IDEA в рамках проекта «Эколаборатория для детей»

2017-07-11 03:24 | www.trend.az | 5

БАКУ/ Trend/ - В рамках совместного проекта Общественного объединения IDEA и организации "Севимли бала" под названием "Экологическая лаборатория для детей" восьмого июля состоялся очередной тренинг.

Как сообщили Trend в IDEA, июльский тренинг был посвящен роли воды в жизни человека, ее значению для планеты.

В ходе тренинга детям было рассказано об особенностях воды, ее значении для планеты Земля, организма человека и в целом для живого мира. «Юные экологи» также узнали о способах охраны и экономии воды, путях предотвращения загрязнения водоемов.

Помимо этого, юные любители природы приняли участие в занимательных интеллектуальных соревнованиях, связанных с водой, в ряде экспериментов, объясняющих состав воды. Затем, чтобы просветить участников «экологической лаборатории» о сфере управления отходами, им было объяснено, как изготавливать из использованных материалов эко-сумки.

Организованный Общественным объединением IDEA совместно с организацией "Севимли бала" июльский тренинг не только подарил детям интересный и занимательный день, но и помог им осознать роль воды в жизни человека, ее значение для планеты, внес вклад в изучении ими с малых лет процесса уменьшения и вторичной переработки отходов, считающегося важным фактором в охране окружающей среды.

В завершение тренинга Общественное объединение IDEA и организация "Sevimli Bala" вручили его участникам памятные подарки.

Для участия в "Экологической лаборатории для детей", организуемой ежемесячно в расположенных в Баку и Гяндже Ресурсных центрах, необходимо связаться с Общественным объединением IDEA по номеру 012 497-63-16 для Баку и 022 264-01-48 для Гянджи.

(Текст: Талех Агавердиев)