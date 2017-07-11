Убийство армянами азербайджанского ребенка обсуждено на встрече глав МВД и юстиции стран ЕС

2017-07-11 04:32 | www.trend.az | 4

БАКУ/ Trend/ - Мир не должен оставаться безразличным к такому акту жестокости и бесчеловечности, как убийство двухлетней Захры в результате осуществленной четвертого июля вооруженными силами Армении провокации в селе Алханлы Физулинского района Азербайджана. Об этом сказал министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов на прошедшей в Таллине встрече министров юстиции и глав МВД Евросоюза и стран Восточного партнерства, говорится в сообщении министерства.

На встрече, проходившей при участии высокопоставленных лиц ЕС и министров стран Восточного партнерства, Фикрет Мамедов привлек внимание к тяжелым последствиям армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, особо подчеркнув гибель двухлетней Захры Гулиевой и ее бабушки Сахибы Аллахвердиевой в результате очередной провокации ВС Армении в селе Алханлы Физулинского района.

По его словам, международные организации и страны мира должны приложить все усилия для того, чтобы в соответствии с резолюциями Совбеза ООН армянские вооруженные силы были безоговорочно выведены с оккупированных азербайджанских земель, а вынужденные переселенцы вернулись бы к родным очагам.

В сообщении министерства отмечается, что озвучивание на встрече реалий Азербайджана вызвало беспокойство у армянской делегации. Отмечается, что азербайджанская сторона распространила среди делегаций заявление касательно последней провокации армян, на всех переговорах и встречах внимание собеседников привлекалось к этому вопросу.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев)