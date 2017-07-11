Тиллерсон посетит Катар и Саудовскую Аравию

2017-07-11 05:20 | www.trend.az | 5

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит Катар и Саудовскую Аравию, передает РИА Новости со ссылкой на госдепартамент.

По словам официального представителя ведомства Хизер Науэрт, госсекретарь планирует посетить 11 июля Катар, а 12 июля Саудовскую Аравию для встреч с высокопоставленными представителями" обеих стран.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что турне госсекретаря по странам Залива продлится с 10 по 13 июля и начнется с Кувейта.