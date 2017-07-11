Ребенок со сломанной рукой умер во время операции в Агдаше

2017-07-11 10:14 | www.apa.az | 6

В Агдашской центральной районной больнице зарегистрирован факт смерти.

Как сообщает местное бюро АПА, житель села Гарадеин Габалинского района Мехралиев Сеймур Гошгар оглу (2008 г.р.) поступил в больницу с переломом правой руки. Врач Идрис Алиев порекомендовал прооперировать мальчика. Анестезиолог Низамеддин Масимов подготовил С.Мехралиева к операции. Мальчик умер до начала операции.

Данный факт подтвердили в больнице.