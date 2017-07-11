Наводнение смыло пятиэтажный дом в Китае – ВИДЕО

2017-07-11 09:24 | www.oxu.az | 6

Мощное наводнение смыло пятиэтажный дом в китайском Тибете.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал «360».

Уточняется, что жителей дома успели эвакуировать прежде, чем здание рухнуло в реку, и никто не пострадал.

Из-за проливных дождей и наводнений в Китае разрушены 53 тыс. домов, ещё 68 тыс. сильно повреждены. Стихия затронула около 12 млн жителей Китая. В данный момент более 80 человек числятся пропавшими без вести. Некоторые людей оказались под завалами из-за оползней, также есть утонувшие.

Н.О.