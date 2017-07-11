В России автобус врезался в грузовик, 12 человек пострадали

2017-07-11 06:06 | www.trend.az | 7

Двенадцать человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса Fiat Ducato c грузовиком Volvo в 25 километрах от населенного пункта Березовка на участке федеральной трассы под Красноярском, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя краевого главка МВД Владимира Юрченко.

По уточненным данным, в момент аварии в автобусе находилось 14 пассажиров.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Fiat и еще 11 пассажиров, в том числе четверо несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести. Пять человек, из которых двое несовершеннолетних, госпитализированы. Остальным оказана разовая помощь и они отпущены домой", — сказал Юрченко.