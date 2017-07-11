Число погибших в результате крушения американского военного самолета увеличилось до 16 (Обновлено)

2017-07-11 07:43 | www.trend.az | 4

07:43 (GMT+4) Количество погибших в результате крушения американского военного самолета в штате Миссисипи увеличилось до 16, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Уточняется, что модель самолета КС-130. Причины инцидента не установлены.

04:24 (GMT+4) Не менее четырех человек погибли в результате крушения американского военно-транспортного самолета С-130 в штате Миссисипи, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Mississippi News Now.

По данным телеканала, на борту самолета находились восемь человек.

Сообщается, что на месте крушения в поле работают пожарные.