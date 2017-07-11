В Японии произошло землетрясение

2017-07-11 08:01 | www.trend.az | 3

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юго-западе Японии в префектуре Кагосима, передает РИА Новости со ссылкой на Главное метеорологическое управление.

Эпицентр землетрясения находился в заливе Кагосима, очаг — на глубине 10 километров. В префектуре Кагосима были зафиксированы толчки до 5 баллов по семибалльной японской шкале. Кроме того, землетрясение смогли почувствовать жители еще четырех префектур.

Угрозы цунами нет. Информации о пострадавших или разрушениях нет.