Член Наблюдательного совета AccessBank возглавит самый крупный банк Украины

2017-07-11 10:41 | www.apa.az | 6

На должность главы правления национализированного банка Украины «ПриватБанк» претендует Райнер Мюллер-Ханке.

Как передает АПА-Экономикс, на должность, которая может освободиться уже в конце июля после увольнения нынешнего главы банка Александра Шлапака, кандидатуру немца предлагает директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

«Украинские банкиры пока не рвутся участвовать в конкурсе. «ПриватБанк» сейчас – электрический стул. Никто из местных особо не хочет даже подаваться на конкурс», - пишут украинские СМИ.



Р.Мюллер-Ханке с марта 2014 года является членом Наблюдательного совета AccessBank . У него более 10 лет опыта в банковской сфере. Р.Мюллер-Ханке занимал пост гендиректора KMB Bankı, являющегося банком группы Intesa Sanpaolo в России (1999-2009) и гендиректора Swedbank (2009-2013) в Украине.

Р.Мюллер-Ханке имеет степень магистра по экономике Свободного университета Берлина (Freie Universität Berlin), учился на экономиста в университетах Гейдельберга и Мадрида.



