Создана электронная карта археологических памятников Туркменистана

2017-07-11 08:40 | www.trend.az | 4

АШХАБАД / Trend/ - Сотрудники ГИС (геоинформационных систем) - лаборатории Центра технологий и историки разработали электронную туристическую карту, на которой указаны координаты известных средневековых памятников, сообщает информагентство Media-Turkmen (Orient).

В течение двух лет осуществлялся сбор информации по 115 известным памятникам, представляющим интерес.

В ходе экспедиций уточнялись географические координаты, параметры объектов, проводили фотографирование. В поисковый список вошли памятники Древнего Мерва (Марыйский велаят -область), Машат-Миссериан (Балканский велаят), Куняургенча, крепость Шасенем гала (Дашогузский велаят).

"В процессе работы были обнаружены не зафиксированные в справочниках малоисследованные объекты, такие, как фрагмент крепостной стены ориентировочно 12-13 веков — в этрапе Рухубелент Дашогузского велаята",- сказано в материале.

Туристическая электронная картосхема многослойная: на неё нанесены границы велаятов, крупные магистрали, населённые пункты, обозначены маршруты Великого Шёлкового пути. Она позволяет изменять масштаб и делать многократные увеличения, задавать поиск по названию, получать навигационные параметры и фотоизображения.

Картографы и историки продолжают совместную работу. В настоящее время разрабатывается навигационная туристическая карта памятников античности.

Сотрудники Центра технологий и Института истории планируют также создание развёрнутой картосхемы Марыйского велаята, где сосредоточено большое количество уникальных археологических объектов, относящихся к разным эпохам.

Индустрия туризма занимает особое место в стратегических планах Туркменистана. Примером является строящийся на Каспии курорт "Аваза" - первая в стране свободная экономическая зона, где работающим инвесторам, фирмам и компаниям предоставляются налоговые и таможенные льготы.

Через Туркменистан проходил Великий Шелковый путь, здесь богатая народная культура, многоообразные природные ландшафты, уникальные археологические памятники - в том числе, включенные в список ЮНЕСКО "Всемирное культурное наследие" Древние Ниса, Мерв и Куняургенч, или, к примеру, Гонурдепе - центр Маргианской цивилизации, древний Дехистан.

(Автор: Гусейн Гасанов)