Туркменистан приступает к формированию госбюджета - 2018

2017-07-11 08:43 | www.trend.az | 6

АШХАБАД / Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству, Меджлису (парламенту), министерствам и ведомствам, региональныи администрациям приступить к формированию государственного бюджета на 2018 год, говорится в сообщении туркменского правительства.

"Главный финансовый документ страны на 2018 год должен обеспечить дальнейшее повышение социально-бытового уровня и благосостояния народа",- приводятся в информации слова главы государства с правительственного совещания.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что в проекте госбюджета в обязательном порядке необходимо предусмотреть средства на строительство в каждом этрапе (районе) и городе жилья для нуждающихся в нём людей.

Туркменистан занимает одну из ключевых позиций в регионе по поставкам природного газа: топливо экспортируется в Китай и Иран. Россия в 2016 году прекратила закупки туркменского топлива.

(Автор: Гусейн Гасанов)