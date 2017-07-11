ФИФА назвала лучший гол Кубка конфедераций – ВИДЕО

2017-07-11 10:00 | www.oxu.az | 4

Мяч, забитый мексиканским футболистом Марком Фабианом в ворота Германии в полуфинале Кубка конфедераций, был признан лучшим на турнире.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится на официальном сайте ФИФА.

В пятерке лучших мячей оказались голы Рауля Хименеса (Мексика), Андре Силвы (Португалия), Керема Демирбая (Германия) и Андре-Франка Замбо Ангисса (Камерун).

Сборная Германии стала победителем Кубка конфедераций, обыграв в финале команду Чили.

Э.А.

