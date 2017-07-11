В Баку молодой парень совершил суицид
2017-07-11 10:08 | www.oxu.az | 5
В Ясамальском районе Баку произошло самоубийство.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, Рамиз Гюльоглан оглу Ибрагимов 1996 г.р. повесился на веревке у себя в доме, расположенном на улице Хиябани.
По факту на место происшествия были привлечены сотрудники 29-го отделения Ясамальского районного управления полиции. Его тело передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомии.
По факту в Ясамальской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного Кодекса.
Э.А.