В Баку молодой парень совершил суицид

2017-07-11 10:08 | www.oxu.az | 5

В Ясамальском районе Баку произошло самоубийство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, Рамиз Гюльоглан оглу Ибрагимов 1996 г.р. повесился на веревке у себя в доме, расположенном на улице Хиябани.

По факту на место происшествия были привлечены сотрудники 29-го отделения Ясамальского районного управления полиции. Его тело передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомии.

По факту в Ясамальской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного Кодекса.

Э.А.