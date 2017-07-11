В Туркменистане определены сроки проведения Совета старейшин

2017-07-11 08:44 | www.trend.az | 5

АШХАБАД / Trend/ - Заседание Совета старейшин Туркменистана состоится 9 октября 2017 года в этрапе (районе) Ак бугдай Ахалского велаята (области), говорится в обнародованном указе президента.

Совет выполняет функции совещательного органа.

"Совет старейшин созывается в соответствии с демократическими принципами и традициями туркменского общества, а также в целях использования богатого жизненного опыта старейшин в укреплении единства народа, в совместном обсуждении и решении актуальных вопросов государственного строительства",-сказано в документе.

(Автор: Гусейн Гасанов)