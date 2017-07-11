В Туркменистане утверждён план приёма в вузы

2017-07-11 08:45 | www.trend.az | 5

АШХАБАД / Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил состав Государственной комиссии по приёму в высшие и средние профессиональные учебные заведения Туркменистана в 2017 году, пишет газета Нейтральный Туркменистан.

В нынешнем году на обучение в вузы планируется принять 8 тысяч 308 студентов, что на 1052 человека больше, чем в прошлом году (прирост составляет 14 процентов), а в средние и начальные профшколы, соответственно, 8 тысяч 317 и 25 тысяч учащихся, сказано в статье.

Вышеназванной Госкомиссии предписано осуществлять организационно-методическое руководство приёмом в высшие и средние профессиональные учебные заведения страны. Хякимликам (администрации) велаятов (областей) и города Ашхабада предписано создать необходимые условия для деятельности этих комиссий.

Вступительные экзамены пройдут 10 июля - 23 августа 2017 года по месту расположения высших и средних профессиональных учебных заведений.

(Автор: Гусейн Гасанов)