Китайский клон iPhone 8 – ВИДЕО

2017-07-11 10:15 | www.oxu.az | 4

Автор YouTube-канала EverythingApplePro опубликовал видео с тестированием китайского клона iPhone 8.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, цена смартфона составила 100 долларов.

Он работает на Android 6 с предустановленным лаунчером, в котором полностью скопирован интерфейс iOS.

Блогер сравнил китайский аппарат с макетом iPhone 8, который был сделан на основе последних слухов о смартфоне. Он также провел разборку смартфона, в результате чего выяснилось, что устройство имеет всего одну камеру, а на месте второй установлена заглушка.

Новый iPhone будет представлен осенью на ежегодной презентации Apple. По слухам, смартфон получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей с плотностью пикселей более 521 ppi. Также у него может быть беспроводная зарядка.

С.С.

