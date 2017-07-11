Жена избила мужа за лайки другим женщинам в соцсетях – ВИДЕО

2017-07-11 10:32 | www.oxu.az | 4

Житель Санкт-Петербурга пожаловался на то, что жена постоянно изводит его ревностью за лайки другим женщинам в соцсетях, а недавно даже избила провинившегося супруга. Мужчине пришлось обратиться в больницу.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил паблик Mash.

Бдительная супруга порой оскорбляла понравившихся мужу женщин. «Уродин лайкаешь, меня унижаешь», - писала обиженная женщина. В конце концов, приступ ревности закончился побоями.

Испуганный муж рассказал, что боится возвращаться домой.

Впрочем, супруга считает жертвой исключительно себя и недоумевает, как из-за двух царапин муж мог побежать писать заявление. Побитый мужчина действительно снял побои, однако пока не торопится нести заявление в полицию.

Н.О.