Идет подготовка к строительству газопровода ТАПИ на афганской территории

2017-07-11 08:50 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - На повестку дня туркмено-афганских переговоров в расширенном составе в Ашхабаде в понедельник были вынесены вопросы региональной безопасности и двустороннего взаимодействия, сообщает государственное агентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).

В туркменской столице с официальным визитом находится президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани, с которым провел встречу его туркменский коллега Гурбангулы Бердымухамедов. Особое значение в этом контексте придается газопроводу Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ).

"В настоящее время ведется строительство его туркменского участка, решаются технические вопросы по его прокладке на территории Афганистана", - сказано в информации.

Реализация этого проекта станет вкладом в модернизацию социально-экономических систем государств и народов региона, отмечает в своем комментарии ТДХ.

Напомним, что строительство туркменского участка газопровода ТАПИ протяженностью 214 километров началось в декабре 2015 года, а завершится, согласно графику, - в конце 2018 года. На афганском и пакистанском участках на данном этапе проводятся изыскательские работы.

Туркменский газ по трубопроводу ТАПИ может поступить с 2020 года, сказал в мае этого года на энергетическом конгрессе в Авазе Мухамметмырат Аманов, главный исполнительный директор консорциума TAPI pipeline Company Ltd.

Являясь лидером TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн "Туркменгаз", имеющий контрольный пакет акций, выполняет функции основного финансиста и управленца проектом. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

Возможные затраты проекта ТАПИ варьируются от семи до 10 миллиардов долларов. Консорциум при участии Азиатского банка развития продолжает активные переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Изучаются различные варианты участия в проекте, такие как участие в доле компании, проектное финансирование, финансирование через международные банки развития и с помощью экспортно-кредитных агентств со всего мира.

Общая протяженность трубопровода мощностью 33 миллиарда кубометров газа в год составит 1814 километров, в том числе 774 километра - по территории, Афганистана, 826 километров - Пакистана до населенного пункта Фазилка на границе с Индией. Газопровод ТАПИ будет экспортировать топливо с газового месторождения "Галкыныш" в Туркменистане, второго крупнейшего в мире.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)