0 Официальный курс маната к мировым валютам на 11 июля
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Официальный курс маната к мировым валютам на 11 июля

2017-07-11 09:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 июля установлен на уровне 1,7022 и 1,9386 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов

11.07.17

1 доллар США

1 USD

1.7022

1 евро

1 EUR

1.9386

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2958

1 аргентинский песо

1 ARS

0.1002

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8625

1 бразильский реал

1 BRL

0.5229

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4634

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1265

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1479

1 чешская крона

1 CZK

0.0743

1 чилийский песо

1 CLP

0.2554

1 китайский юань

1 CNY

0.2502

1 датская крона

1 DKK

0.2607

1 грузинский лари

1 GEL

0.7088

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2179

1 индийская рупия

1 INR

0.0264

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1921

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0127

100 иранских риалов

100 IRR

0.0047

1 шведская крона

1 SEK

0.2019

1 швейцарский франк

1 CHF

1.76

1 израильский шекель

1 ILS

0.4794

1 канадский доллар

1 CAD

1.3196

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6132

1 казахский тенге

1 KZT

0.0052

1 киргизский сом

1 KGS

0.0246

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1129

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3961

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0949

1 молдавский лей

1 MDL

0.0942

1 египетский фунт

1 EGP

0.0952

1 норвежская крона

1 NOK

0.204

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0424

1 польский злотый

1 PLN

0.4574

1 российский рубль

1 RUB

0.0282

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2294

1 саудовский риал

1 SAR

0.4539

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3615

1 турецкая лира

1 TRY

0.4714

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0557

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1932

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.487

1 украинская гривна

1 UAH

0.0655

100 японских иен

100 JPY

1.4884

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2311

Золото (1 унция)

1 XAU

2062.8962

Серебро (1 унция)

1 XAG

26.4181

Платина (1 унция)

1 XPT

1523.469

Палладий (1 унция)

1 XPD

1412.826

(Автор: Максим Цурков)

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