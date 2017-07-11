Официальный курс маната к мировым валютам на 11 июля
2017-07-11 09:49 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 июля установлен на уровне 1,7022 и 1,9386 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.
|
Курсы валют и драгметаллов
|
11.07.17
|
1 доллар США
|
1 USD
|
1.7022
|
1 евро
|
1 EUR
|
1.9386
|
1 австралийский доллар
|
1 AUD
|
1.2958
|
1 аргентинский песо
|
1 ARS
|
0.1002
|
100 белорусских рублей
|
100 BYR
|
0.8625
|
1 бразильский реал
|
1 BRL
|
0.5229
|
1 дирхам ОАЭ
|
1 AED
|
0.4634
|
1 южноафриканский ранд
|
1 ZAR
|
0.1265
|
100 южнокорейских вон
|
100 KRW
|
0.1479
|
1 чешская крона
|
1 CZK
|
0.0743
|
1 чилийский песо
|
1 CLP
|
0.2554
|
1 китайский юань
|
1 CNY
|
0.2502
|
1 датская крона
|
1 DKK
|
0.2607
|
1 грузинский лари
|
1 GEL
|
0.7088
|
1 гонконгский доллар
|
1 HKD
|
0.2179
|
1 индийская рупия
|
1 INR
|
0.0264
|
1 британский фунт стерлингов
|
1 GBP
|
2.1921
|
100 индонезийских рупий
|
100 IDR
|
0.0127
|
100 иранских риалов
|
100 IRR
|
0.0047
|
1 шведская крона
|
1 SEK
|
0.2019
|
1 швейцарский франк
|
1 CHF
|
1.76
|
1 израильский шекель
|
1 ILS
|
0.4794
|
1 канадский доллар
|
1 CAD
|
1.3196
|
1 кувейтский динар
|
1 KWD
|
5.6132
|
1 казахский тенге
|
1 KZT
|
0.0052
|
1 киргизский сом
|
1 KGS
|
0.0246
|
100 ливанских фунтов
|
100 LBP
|
0.1129
|
1 малайзийский ринггит
|
1 MYR
|
0.3961
|
1 мексиканский песо
|
1 MXP
|
0.0949
|
1 молдавский лей
|
1 MDL
|
0.0942
|
1 египетский фунт
|
1 EGP
|
0.0952
|
1 норвежская крона
|
1 NOK
|
0.204
|
100 узбекских сомов
|
100 UZS
|
0.0424
|
1 польский злотый
|
1 PLN
|
0.4574
|
1 российский рубль
|
1 RUB
|
0.0282
|
1 сингапурский доллар
|
1 SGD
|
1.2294
|
1 саудовский риал
|
1 SAR
|
0.4539
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
1 SDR
|
2.3615
|
1 турецкая лира
|
1 TRY
|
0.4714
|
1 тайваньский доллар
|
1 TWD
|
0.0557
|
1 таджикский сомони
|
1 TJS
|
0.1932
|
1 новый туркменский манат
|
1 TMM
|
0.487
|
1 украинская гривна
|
1 UAH
|
0.0655
|
100 японских иен
|
100 JPY
|
1.4884
|
1 новозеландский доллар
|
1 NZD
|
1.2311
|
Золото (1 унция)
|
1 XAU
|
2062.8962
|
Серебро (1 унция)
|
1 XAG
|
26.4181
|
Платина (1 унция)
|
1 XPT
|
1523.469
|
Палладий (1 унция)
|
1 XPD
|
1412.826
(Автор: Максим Цурков)