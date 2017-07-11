Официальный курс маната к мировым валютам на 11 июля

2017-07-11 09:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 июля установлен на уровне 1,7022 и 1,9386 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов 11.07.17 1 доллар США 1 USD 1.7022 1 евро 1 EUR 1.9386 1 австралийский доллар 1 AUD 1.2958 1 аргентинский песо 1 ARS 0.1002 100 белорусских рублей 100 BYR 0.8625 1 бразильский реал 1 BRL 0.5229 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4634 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.1265 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.1479 1 чешская крона 1 CZK 0.0743 1 чилийский песо 1 CLP 0.2554 1 китайский юань 1 CNY 0.2502 1 датская крона 1 DKK 0.2607 1 грузинский лари 1 GEL 0.7088 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2179 1 индийская рупия 1 INR 0.0264 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.1921 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0127 100 иранских риалов 100 IRR 0.0047 1 шведская крона 1 SEK 0.2019 1 швейцарский франк 1 CHF 1.76 1 израильский шекель 1 ILS 0.4794 1 канадский доллар 1 CAD 1.3196 1 кувейтский динар 1 KWD 5.6132 1 казахский тенге 1 KZT 0.0052 1 киргизский сом 1 KGS 0.0246 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1129 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.3961 1 мексиканский песо 1 MXP 0.0949 1 молдавский лей 1 MDL 0.0942 1 египетский фунт 1 EGP 0.0952 1 норвежская крона 1 NOK 0.204 100 узбекских сомов 100 UZS 0.0424 1 польский злотый 1 PLN 0.4574 1 российский рубль 1 RUB 0.0282 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.2294 1 саудовский риал 1 SAR 0.4539 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.3615 1 турецкая лира 1 TRY 0.4714 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0557 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1932 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.487 1 украинская гривна 1 UAH 0.0655 100 японских иен 100 JPY 1.4884 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.2311 Золото (1 унция) 1 XAU 2062.8962 Серебро (1 унция) 1 XAG 26.4181 Платина (1 унция) 1 XPT 1523.469 Палладий (1 унция) 1 XPD 1412.826

(Автор: Максим Цурков)