В Баку задержан человек, совершивший кражу из строительной компании

2017-07-11 11:39 | www.apa.az | 4

В Баку задержан человек, совершивший кражу из офиса строительной компании.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в результате принятых сотрудниками городской службы безопасности и Насиминского РУП оперативно-розыскных мер был задержан ранее судимый Амрах Гулиев. Мужчина подозревается в том, что 7 июля из офиса одной из строительных компаний украл сейф с 5500 манатами.

По факту ведется расследование.